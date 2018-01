Detectan a cinco indigentes que serán apoyados en Mendoza

La Dirección de Protección Civil detectó a cinco indigentes pernoctando en la vía pública, con quienes ya se dialogó para canalizarlos a un refugio temporal en caso de ser necesario ante una baja en los registros de la temperatura.



“Estamos en la temporada de fríos y el primer paso es dar cumplimiento formal y respetuoso a las leyes 856 y 60 en cuanto a la protección civil y los riesgos de personas vulnerables indigentes; estamos viendo la prospectiva de que coloquemos y afinemos los albergues”, comentó el director de PC, Norberto Becerra.



Asimismo, mencionó, ya se encuentra realizando una bitácora de trabajo donde se presentan por escrito las temporadas de riesgo en el marco de la protección civil y con ello implementar las estrategias de trabajo con el apoyo de la población en general y las instancias de prevención encargadas de apoyar las labores.



Sobre los casos de personas que viven la vía pública, dijo que se trata de dos hermanos de entre 35 y 40 años de edad, originarios de la congregación Balastrera, uno de ellos dice llamarse Juan Vallejo González, mismo que no ha querido trasladarse a un refugio temporal.



Existen otros tres indigentes quienes dicen no tener familia, y ser mayores de 45 años de edad, por lo cual se les ofreció un espacio donde pasar la noche para evitar el golpe de frio con las temperaturas cambiantes de la temporada invernal.

“Hemos sido respetuoso de los Derechos Humanos, no se les ha apoyado de manera directa dadas las condiciones que prevalecen en cuanto al respeto de la persona y lo que hacemos nosotros es tener un registro para que en caso de necesidad llevarlos a un refugio”, señaló.



Dijo que el personal que labora en la dependencia tiene conocimiento de los nombres, edad aproximada y zona de influencia, para que en breve con la dependencia de ocurrencia que es el DIF municipal estén en condiciones de brindar una ayuda inmediata.



“Hemos tenido contacto en entrevistas verbales y ellos consideran que están mejor en la calle, aunque se les ha hecho la invitación de que es preferible darles una presencia digna, sin embargo no se animan a trasladarse a una zona más segura. En breve estaremos en condiciones de avanzar en estrategias para protegerlos”, concluyó.