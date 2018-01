Regresa Eva Cadena al Congreso de Veracruz, tras ser exonerada

Durante este inicio de año, Eva Cadena Sandoval anunció que regresará a su curul en la LXIV Legislatura de Veracruz, luego de que la PGR exonerara a quien fuera legisladora por Morena, después de ocho meses de investigación que iniciaron con una serie de videoescándalos a principios del 2017.



Eva Cadena Sandoval era diputada por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), oriunda de Las Choapas y representante del distrito 30 Coatzacoalcos ‘rural’; cuando se dieron a conocer los videos, era candidata por el mismo partido a la alcaldía de Las Choapas y lideraba las preferencias electorales.



Debido a los señalamientos de haber recibido dinero de forma ilícita para campañas electorales así como por modificar leyes a favor de intereses de un grupo en concreto, estuvo alejada ocho meses de la vida política mientras fue desaforada e investigada por las autoridades.



Al no poder acreditar que hubo delito electoral alguno, la PGR exoneró a Cadena Sandoval, quien con base en el artículo 39 de la Ley de Juicio Político y Procedencia del Estado de Veracruz tiene derecho de regresar a sus funciones como diputada una vez que la investigación se ha cerrado.



“Regreso demostrando que logré (la inocencia tras) un proceso largo, donde sufrí amenazas y vejaciones, donde no hubo respeto contra mía, donde hubo violencia de género y política, donde violentaron mi presunción de inocencia”, señaló en entrevista.



Recordó que durante este tiempo vivió diversos tipos de amenazas, desde ataques en redes sociales y amenazas de muerte, hasta un ataque físico a sus trabajadores, una persecución policíaca contra su hijo y, finalmente, una balacera en su rancho de Las Choapas.



Además, anunció que no volverá a Morena, pero también descartó que se vaya a sumar a otra fracción política: “Por dignidad no regresaría al partido al que pertenecí porque fue el que más me difamó. No estoy en condiciones de decir me voy con uno o con otro; en este momento no es mi interés, quizá más adelante”.



A corto plazo, el tema que buscará desarrollar será sobre las afectaciones a la zona del Uxpanapa, pues desde ahí se abastece de agua a refinerías como Cangrejera y Pajaritos, sin que las comunidades rurales reciban algún tipo de ayuda social.



Con información de Aristegui Noticas