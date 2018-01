'Meade tiene mejor propuesta de seguridad': AMLO se burla de pifia

El precandidato por Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, en su segundo día de gira por Veracruz, dijo, entre risas, que la mejor propuesta de seguridad es de su adversario, el candidato del PRI, José Antonio Meade, de que los ciudadanos deben de ir a la cárcel y los delincuentes a la calle.



Durante su visita al municipio de Acuiltzingo dijo que pocos medios no manejaron esa declaración, ya que no hay igualdad, porque a él sí lo critican cuando da a conocer sus propuestas para combatir la inseguridad.



Creo yo que la mejor propuesta en materia de seguridad es la de Meade, ¿saben por qué la de Meade? Porque los delincuentes a la calle y los ciudadanos a la cárcel. Me llama mucho la atención, no supieron de eso, pero los medios no dicen nada, Meade hizo una muy buena propuesta", aseguró.



Por otro lado, señaló que no combatirán la violencia con violencia, ni mucho menos en contra de los jóvenes, a quienes buscará apoyar con educación.



Está el problema de la inseguridad y de la violencia, pero no como la han venido haciendo, que además ni da resultado, no funciona, no se puede enfrentar la violencia con la violencia, qué es lo que hacen, abandonan a los jóvenes y ya cuando el joven toma le camino de la delincuencia los masacran, es inhumano, eso no lo vamos a hacer nosotros", advirtió.



En alusión a lo que dijo el exasesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que Rusia podría meterse en las elecciones de México, dijo que no permitirán que ningún país extranjero intervenga, aunque reconoció que no existen pruebas de tal hecho.