Extorsionadores ‘traen de encargo’ a minatitlecos

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-08-01:38:33 Minatitlán Ciudadanos minatitlecos reportaron varias llamadas procedentes de Zacatecas y Nuevo León.

Con ladas procedentes de Nuevo León y Zacatecas principalmente, este fin de semana minatitlecos difundieron a través de las redes sociales números telefónicos de donde aparentemente realizan llamadas de extorción, con el fin de advertir a la población y evitar ser estafados por estas personas.



Como un ‘bombardeo’ de llamadas fue calificado este acto, al coincidir muchos de los usuarios de las redes sociales, que reportaron los mismos dígitos en los cuales al contestar se trataba de una operadora que ofrecía el servicio de una tarjeta bancaria y para más datos debía teclear el número ocho.



En diversas cuentas reproducían en siguiente mensaje: “si les llaman de un número 5570991415 o a este 8121860190 no respondas es una grabación que te ofrece una tarjeta de crédito y te dice que si quieres más información presiones la tecla #8, pero si la aprietas obtienen tus contactos y los llaman para extorsionarlos, apenas empezó esto, pero mejor por seguridad no respondas, y avísale a tus contactos que tampoco respondan, se están dando ya muchos casos, pasa la voz, aquí en Minatitlán también han llamado del 449 235 12 11”.



Al mismo tiempo que circuló una serie de números para estar alerta entre ellos; 5528993337,2721171135, 2721201866, 4421817794, 2461541864, 2281914447,2721234301, 2226621125, 2721052091, 2226708270, 5534348863, 2721169608, 2727220403, 2727841817, 2721814154, 444 508 2037, 443 328 5532, 459 105 6964, 311 139 0283, 488 116 0032, 489 108 6570, 481 389 2092 y 552 205 4611.



En C4 también alerto de este tipo de llamadas, destacando que se trataban de personas que robaban los números de los contactos mecanismos que se activaba al marcar la tecla #8, por lo que recomendaron bloquear dichos números o no contestarlos, así como a denunciará al 911 o bien asesorarse en la página http://www.veracruz.gob.mx/seguridad/ . En donde dan a conocer las recomendaciones para no ser víctimas de este tipo de fraudes.