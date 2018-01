Regresan los operativos en bares y cantinas de Agua Dulce Tweet Este fin de semana volvieron los operativos a bares y cantinas que desde hacía años ya no se realizaban en esta ciudad, por lo que decenas de parroquianos aplaudieron estas nuevas medidas de seguridad ya que la delincuencia había abarcado estos espacios y muchas veces la policía ya no llegaba a estos lugares de convivencia Agua Dulce - 2018-01-07 19:25:16 - C. Augusto Fabre / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Fabre/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-08-01:25:48 Agua Dulce Los operativos en bares y cantinas de la ciudad regresan, señalan que abra filtros en varios puntos de la ciudad. Este fin de semana volvieron los operativos a bares y cantinas que desde hacía años ya no se realizaban en esta ciudad, por lo que decenas de parroquianos aplaudieron estas nuevas medidas de seguridad ya que la delincuencia había abarcado estos espacios y muchas veces la policía ya no llegaba a estos lugares de convivencia.



El reporte que dio la policía estatal en conjunto con la policía municipal, fue que este sábado por la noche se revisaron al menos 5 bares unos disfrazados pero son cantinas, en donde revisaron si los parroquianos portaban algún tipo de arma, así como drogas o estuvieran de manera sospechosa realizando alguna actividad.



De esta manera los operativos sorprendieron a más de uno ya que manifestaban los dueños de bares así como sus consumidores que tenían años que los policías no realizaban algún operativo fuerte de revisión, pues al parecer la delincuencia los había rebasado, ayer se reportó que fueron dos detenidos por alterar el orden publica de igual forma se decomisaron dos motocicletas, las cuales no presentaban su documentación en orden.



El reporte indica que además de las revisiones a las cantinas se estarán poniendo en diferentes puntos de la ciudad filtros con la policía estatal la cual está dando frutos al detener a presuntos halcones en días pasados, por lo que los operativos continuaran. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

