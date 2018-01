Acayucan podría perder recursos del Fortaseg

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-08-01:24:20 Acayucan En junio del 2015, el Ayuntamiento dio el banderazo de la construcción de la comandancia. A más de dos años de su inicio, no ha sido entregada. De no concluirse la construcción de la comandancia de seguridad pública el 31 de enero, el gobierno municipal podría perder los recursos millonarios que el Fondo de fortalecimiento para la seguridad (Fortaseg) de los municipios asignaría para este año a Acayucan.



De acuerdo con informes del Ayuntamiento actual, su antecesor no terminó la comandancia de seguridad pública que inició en junio del 2015 y no ha podido entregarla. La comisión de entrega-recepción ha detectado que la obra se encuentra en un 40 por ciento de avance, ya que aún falta el equipamiento, la conclusión de un segundo piso y obras anexas que están dentro del proyecto.



Por igual, aunque el entonces alcalde Marco Antonio Martínez Amador las mostró al público el 18 de diciembre pasado, la administración anterior no ha entregado tres unidades policiacas a las que falta equiparlas para el servicio. Los tres vehículos que son un automóvil, una Van y una pick up, se encuentran en el domicilio del ingeniero Jaime Rodríguez Rentería, exregidor encargado de la comisión de seguridad pública y quien paradójicamente también fue contratado para equiparlas con algunas estructuras metálicas en el taller del mismo ex edil y actual funcionario público del Gobierno municipal que encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla, teniendo la comisión además de la instalación de equipos de radio y otros accesorios, según la fuente del Ayuntamiento.



La entrega tanto de la comandancia de Seguridad pública como de las unidades policiacas permitirá al gobierno actual demostrar la aplicación de millonarios recursos del Fortaseg y acceder a otra partida que calculan podría ser de 15 millones de pesos este año.



En el 2017, la Auditoría superior de la federación (ASF) reclamó al Ayuntamiento de Acayucan la inversión de 5 millones de pesos del Subsemun, que no fue comprobado y que había sido destinado al rubro de la seguridad pública municipal.