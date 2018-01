Ménez conoció al América por internet

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2018-01-07-02:39:44 Ciudad de México

Llegar a fútbol mexicano no fue una posibilidad que tenía en mente Jérémy Ménez. Eso sí, cuando le llegó la oferta del América el jugador de inmediato comenzó a indagar y encontró la historia del club y del Estadio Azteca, elementos que lo convencieron de dar el "sí".



"No se me hizo extraño, pero sí me soprendio porque no me lo esperaba, en el futbol todo es posible hoy en día. Cuando me llegó la oferta me metí a internet, empecé a investigar del club y vi que era el más grande de México al igual que su afición y de ahí se me hizo un proyecto interesante", explicó en entrevista con TDN.





"Pregunté si era el estadio más grande de México y que si era el estadio en el Maradona metió el legendario gol con la mano, para que vean, sí me informé bien y me hace mucha ilusión".



Ménez no tiene ahora otro objetivo en la mente más que triunfar con las Águilas. Llegar y conocer la nueva vida que vendrá ahora para él y su familia con la Liga MX y en México.



"Tengo prisa por llegar y demostrar grandes cosas para el club y para las personas", explicó.



Asimismo, el nuevo jugador de Coapa para el Clausura 2018 confeesó que habló con André Pierre- Gignac, delantero de Tigres, para conocer un poco más del campeonato azteca.