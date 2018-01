Padrón catastral en Soconusco “sin actualizar”

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-07-02:21:23 Soconusco Jesús Augusto Morales Reyes dijo que por falta de pago, no hay un padrón catastral actualizado. La tesorería municipal informo que no han podido efectuar el cobro del impuesto predial anual a la población debido a que la pasada administración no efectuó el pago correspondiente a la Dirección General de Catastro en el Estado de Veracruz, para que liberara la base de datos actualizada.



El contador Jesús Augusto Morales Reyes, tesorero municipal de Soconusco, señaló que la dependencia estatal referida cobra por los derechos de la base de datos para emitir un padrón – factura, que debe pagarse en el mes de diciembre pasado, es decir debió hacerse en el 2017, para que, en la primera semana del mes de enero, se libere y empezar el cobro de manera normal, lo cual la administración de José Francisco Baruch Custodio no realizó.



Sin embargo, enfatizó que las anteriores autoridades no dejaron pagado ese derecho, ellos como nuevas autoridades municipales, apenas el 3 de enero, realizaron el pago y se remitió a la delegación de catastro en Coatzacoalcos, ayer 4 de enero, a donde estarán insistiendo para que envíen la base de datos, instalarla y empezar el cobro.



Actualmente se tiene instalado el sistema que arroja los datos hasta 2017, se requiere de la actualización de 2018, para poder empezar a realizar el cobro del impuesto predial anual.



“Hoy se estará insistiendo para que liberen el programa de la base de datos, lo más pronto posible, esperamos que a partir del martes se esté cobrando, cualquier cambio de fecha se dará a conocer”, precisó el contador Morales Reyes.

El tesorero no informó la cantidad que se tuvo que pagar por la actualización.