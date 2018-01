Capturan en Chihuahua a presunto participante en crimen de ex alcalde de Jáltipan Tweet La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), en coordinación con su similar del estado de Chihuahua, detuvo en Ciudad Juárez al presunto autor del secuestro agravado de un ex alcalde de Jáltipan, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de una fosa clandestina, en 2015 Chihuahua - 2018-01-06 20:13:22 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-07-02:14:55 Chihuahua La Fiscalía General del Estado (FGE), a través de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS), en coordinación con su similar del estado de Chihuahua, detuvo en Ciudad Juárez al presunto autor del secuestro agravado de un ex alcalde de Jáltipan, cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de una fosa clandestina, en 2015.



En cumplimiento a una orden de aprehensión girada por el Juez Primero de Primera Instancia radicado en Coatzacoalcos, elementos de la UECS implementaron un dispositivo de seguridad en el estado del norte del país, mediando el respectivo oficio de colaboración, en el cual detuvieron a Víctor Daniel “N”.

Al hoy detenido se le vincula con la autoría del secuestro de una instructora de danza oriunda de Minatitlán, ocurrido en el mismo año, la cual en su momento fue liberada sana y salva.



A su vez, es investigado por el secuestro de un comisariado ejidal del municipio de Minatitlán, el cual fue liberado en la congregación Las Camelias, en el municipio de Texistepec, por cuya autoría fueron detenidos seis sujetos, quienes ya enfrentan procesos penales.



El presunto secuestrador fue trasladado al estado de Veracruz e internado en el reclusorio regional, donde enfrentará los efectos de la Causa Penal 70/2016. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

