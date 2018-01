Veracruz debe estar en manos capaces; MAYM presume currículum

El precandidato de la coalición PAN-PRD-MC a la gubernatura, Miguel Ángel Yunes Márquez, invitó a revisar su historial público y a compararlo con los de los demás aspirantes, pues quien llegue al cargo debe ser una persona de capacidad probada.



Destacó que en su desempeño como funcionario en diversos cargos nunca ha recibido un señalamiento por parte del Orfis, en tanto que como diputado fde los que destapó la cloaca de Miguel Alemán, y como alcalde entregó resultados que hoy figuran en los indicadores nacionales.



"Si ustedes van a mi historial público, ahí está, sobre de mí no ha caído nunca una denuncia de corrupción, a mi nunca me ha denunciado el Orfis por daño patrimonial, nunca hemos tenido una observación grave, estamos calificados (en Boca del Río) como el número uno de la transparencia de todo Veracruz y el séptimo en el país y eso es información pública que se puede revisar", apuntó.



Yunes Márquez consideró que en la silla del gobernador se debe sentar alguien capaz, con experiencia probada, alguien que realmente haya hecho algo por Veracruz y el país, no un charlatán, merolico o falso profeta que haga promesas pero no diga cómo lo va a hacer.



Acompañado por los representantes del PRD, MC y PAN en el municipio, Esteban Hernández, Heriberto Falcón y Francisco Briseño, respectivamente, destacó que si bien no le compete calificar la labor del gobernador, es un logro que en un año se haya logrado estabilizarlos y se proyecte dejar incluso recursos al término de la administración



Previo a su estancia en Orizaba, Yunes Márquez se reunió con líderes y militancia de los partidos en la región serrana de Zongolica.