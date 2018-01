Tengo un compromiso moral; Wilka deja a Yunes Zorrilla

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-07-01:37:17 Acayucan Wilka Aché inició sus actividades como Presidenta del DIF en el festival de día de reyes ayer en Acayucan junto al alcalde Cuitláhuac Condado Escamilla, dejando así a un lado el apoyo hacia Yunes Zorilla.

Ligia Ihuilcamine Aché Teruí, mejor conocida como Wilka Aché, y quien ha sido desde hace varios años activista político de José Francisco Yunes Zorrilla, dijo ayer que por el momento dejará a un lado esa militancia y aunque sigue siendo amiga del precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, no lo apoyará momentáneamente.



Wilka Aché ahora es Presidenta del sistema municipal para el Desarrollo integral de la familia (DIF) del gobierno municipal panista perredista que encabeza Cuitláhuac Condado Escamilla, de cuya planilla estuvo como candidata a regidora por parte del PRD.



“Tengo un compromiso moral y me siento muy contenta de haber recibido la invitación de este gobierno” afirmó al ser cuestionada si continuará apoyando al PRI y a su pre-candidato a la gubernatura.



“Es mi amigo, no acostumbro a negar a mis amigos, pero tengo un compromiso con este gobierno” expuso.