Ataque armado en autolavado de Córdoba; un muerto

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-06-01:59:58 Córdoba

Dos hombres fueron agredidos a balazos cuando se encontraban en un autolavado del barrio de las Estaciones; uno de los heridos murió en el hospital.



La tarde de este viernes Victor M. C., de 37 años y Francisco Javier I. R., de 40 años se encontraban en un autolavado ubicado en la avenida 11 entre y calle 21 y 23.



En esos momentos llegaron individuos a bordo de una motocicleta y les dispararon en repetidas ocasiones, ambos agraviados quedaron a distancias diferentes, pues intentaron refugiarse.



Al sitio acudieron parámedicos de la Cruz Roja para brindarles los primeros auxilios y los trasladaron a un hospital, donde poco después murió Víctor C., mientras que el ruletero se encuentra gravemente herido



Elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza Civil llegaron para acordonar el lugar e implementar un operativo de búsqueda pero no lograron detener a los responsables.



Las autoridades ministeriales tomaron conocimiento y realizaron las diligencias correspondientes.