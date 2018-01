Sobran regidores en ayuntamientos veracruzanos, insisten al Congreso

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-06-01:37:18 Xalapa

El diputado local Sebastián Reyes Arellano dijo este viernes que volverá a proponer ante el Congreso una iniciativa de Ley para reducir regidores en algunos municipios de Veracruz que están sobre representados por ediles, lo que ocasiona una daño económico a las arcas municipales, pues el dinero que se utiliza para el pago de esos ediles y su cuerpo de asesores, bien puede ser empleado para construcción de infraestructura pública en los municipios.



Mencionó que en el caso de Coatzacoalcos hay por lo menos tres regidores de más, pues la ley habla de que la representación edilicia se dará de un edil por cada 45 mil habitantes y en este municipio que no rebasa los 450 mil habitantes, sólo tendría cabida 10 regidores, pero hay 13, lo que representa un desembolso extra a las arcas municipales, dinero que bien se puede utilizar para construir obras de beneficio a la ciudadanía y no pagar regidores de más.



En la misma situación está el 90 por ciento de los 212 municipios en el estado, los cuales están sobre representados en el Cabildos y tienen regidores de más, por lo que volverá a proponer al Congreso una Iniciativa de Ley para reducir el número de regidores y que estos sean de acuerdo al último censo de población del Inegi.



Este viernes en rueda de prensa, el diputado local ex de Morena y ahora perteneciente a la bancada panista Sebastian Reyes informó sobre la realización de un Diplomado en Juicios Orales dirigido a todos los abogados postulantes servidores públicos, estudiantes de la carrera a derecho, el cual se llevará a cabo en los municipios de Nanchital, Moloacán, Agua Dulce, Minatitlán, Ixhuatlán del Sureste y Coatzacoalcos, mismo que será impartido por reconocidos abogados especialista en el nuevo sistema de Justicia Penal acusatorio.



Los Diplomados se llevarán a cabo en el mes de Febrero, sin embargo durante todo el mes de enero, se llevarán a cabo las inscripciones con los licenciados Daniel González Chong al celular 921 28 06 64 o con la licenciada Petra Elena al celular 922 159 2783.