Camión revolvedor sufre volcadura rumba a Coscomatepec

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-06-01:20:03 Coscomatepec

Alrededor del mediodía de este viernes un camión que transportaba concreto sufrió un accidente sobre la carretera federal 125, lo que generó el cierre de la circulación durante varios horas.



Lo anterior se registró justo a la altura del kilómetro 15 + 500 del camino que comunica a Fortín de las Flores con Huatusco, por donde circulaba el chofer de la pesada unidad con rumbo hacia coscomatepec.



Se dijo que mientras subía una pendiente, la revolvedora de cemento sufrió una falla mecánica por lo que el conductor de la misma perdió el control del volante y terminó por volcar en medio del camino.



Otros automovilistas que pasaban por la zona fueron quienes al percatarse del incidente detuvieron su marcha y se aproximaron para auxiliar al chofer, además de dar aviso a los servicios de emergencias.



Elementos de la policía estatal y federal que patrullaban el área realizaron el acordonamientos perimetral de la zona, mientras técnicos en urgencias médicas de Cruz ámbar fueron quienes atendieron al lesionado.



Se dijo que para su fortuna el conductor de dicha unidad no resultó con lesiones de gravedad por lo que no fue necesario su traslado a un hospital, ya que los golpes sufridos no ponían en riesgo su vida.



Posteriormente elementos del Heroico cuerpo de bomberos se trasladaron hasta el punto para realizar el lavado de la cinta asfáltica por el aceite que derramó el camión y el paso de algunas horas el camino fue reabierto.



Por último la unidad siniestrada fue retirada con el apoyo de una grúa y posteriormente trasladada al corralón correspondiente para deslindar las responsabilidades que resulten por este hecho.