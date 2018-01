Muere el líder de 15 mil empleados municipales en Veracruz; acaparó poder sindical por 20 años

José Martín/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-05-03:06:34 Poza Rica

De un infarto murió el secretario general de la Federación Estatal de Empleados Municipales, Fermín Cruz Hidalgo, quien durante más de 20 años mantuvo el poder del sindicato.



Aproximadamente a las 18:30 de la tarde de este jueves se informó sobre el deceso del dirigente del Sindicato de Empleados Municipales "Eduardo Núñez Marín" adheridos a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC).



De acuerdo con información de sus familiares, Fermín Cruz Hidalgo fue ingresado a un hospital particular a finales del mes de diciembre pasado del 2017. Pero este día se le complicó su estado de salud, provocándole un infarto.



El líder sindical apenas fue reelecto el pasado sábado 2 de diciembre para dirigir al gremio en el periodo 2018 - 2021. Pero hubo agremiados quienes no estuvieron de acuerdo con los resultados de la elección pues aseguraron que no fue democrático sino una imposición para cederle el cargo a uno de sus hijos.



Mientras tanto, la Federación Estatal de Empleados Municipales que dirigió está integrado por aproximadamente 15 mil trabajadores sindicalizados quienes laboran en 47 municipios del estado de Veracruz.