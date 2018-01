Pretenden lucrar con compra de activos de copropietarios de la CIVSA

Ante el anuncio de que ocurra un posible desalojo si los obreros que no han querido cobrar sus créditos no entregan las instalaciones de la antigua Compañía Industrial Veracruzana, SA, CIVSA, corrió el rumor de que un notario público pretende comprar los activos, previamente pagados por Hidroeléctrica Santa Rosa a los copropietarios.



La molestia de algunos copropietarios que así lo hicieron notar a representantes de diversos medios de comunicación es que con una serie de acciones irregulares, se está yendo en contra de la legalidad en el afán de atrasar el proyecto que se tiene considerado para el inmueble.



“Están ofreciendo cantidades de 1 mil y 5 mil pesos para la compra de activos de la fábrica. Ahora unos abogados que dicen ser parte de la Notaria que dirige el licenciado José Ortiz León están buscando a los copropietarios para comprarle los activos y que en lugar de haber 100 obreros que aún no han cobrado, haya una sola persona con el poder para negociar con Hidroeléctrica Santa Rosa”, señaló.



Uno de los obreros quien solicitó no proporciona su nombre por temor a posibles represalias, señaló que les hicieron llegar un documento donde consta un nombre y una dirección para que quienes estén interesados acudan presentando sus documentos de copropiedad.



No obstante a que desconocen si dicho Notario tenga o no participación o responsabilidad en estos hechos, hicieron un llamado para que no se dejen engañar, pues aparentemente se alista un fraude, pues se ha buscado a quienes incluso ya cobraron sus derechos.



Es de mencionar que el supuesto documento que recibieron algunos obreros va a nombre de José Ortiz León, con dirección calle 3 Norte, esquina con Avenida 2 Oriente, número 22 de la colonia centro en Fortín de las Flores.



En dicho documento aparece incluso una dirección de correo electrónico a nombre de notarioortiz@hotmail.com y notaria21ver@hotmail.com por lo cual los obreros hicieron un llamado a la base a que no se dejen sorprender ante la posibilidad de que se esté cometiendo un fraude en agravio de los propios obreros.