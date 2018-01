Galleros de la zona norte demandan que legisladores saquen de congeladora iniciativa

Los galleros de la zona norte demandan que los diputados locales saquen de la congeladora la iniciativa en la que se avalan las peleas de gallo, ya que a más de un año de haber sido presentada ante el Congreso del Estado hasta la fecha no ha sido ni aprobada o finalmente rechazada, por lo que se mantienen en la incertidumbre quiénes se dedican a esta actividad señaló Juan Eli Greer, presidente de la Asociación de Gallicultores de Tuxpan.



Destacó que las tradiciones de Veracruz deben continuar, por lo que demandan que finalmente se haga un consenso con los legisladores del Congreso del Estado para que pueda darse viabilidad a esta modificación legal, porque genera recursos en las diversas zonas donde se llevan a cabo este tipo de actividades.



La iniciativa fue presentada en el Pleno para permitir las peleas de gallo y las vaquilladas, por el legislador Daniel Olmos Barradas quién ha señalado que Veracruz es la entidad con mayor producción de aves de combate, sin embargo es también el Estado que tiene prohibidos estos espectáculos.



Puntualizó que la prohibición perjudica a los empresarios que se dedican a esta actividad, pues a pesar de contar con un amparo no los dejan realizar este tipo de eventos, bajo el argumento que está ilegal, aunque no es así.



Refirió que tras la entrada en vigor de la Ley de Protección a los Animales para el Estado de Veracruz lograron un amparo y al momento cuentan con la suspensión del acto reclamado.



Sin embargo se trata de modificar la ley para que tanto las peleas de gallos como la tauromaquia sean permitidas, pues representan el sustento económico de muchas familias, agregó.