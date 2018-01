Tortilleros amagan con aumentos en Veracruz, pero pagan menos por maíz

El aumento a la tortilla no se debe a los costos del maíz, pues incluso a los campesinos en Veracruz se les paga menos que hace un año por su producción, aseveró el presidente de la Unión Agrícola Estatal de Productores de Maíz, José Ángel Contreras Carrera.



Dijo que de darse un incremento en la tortilla los productores no tendrían nada que ver, pues en comparación con el año pasado el precio del maíz está por debajo del 20 por ciento.



“Si ha de haber un incremento al precio de la tortilla no tiene que ver con los productores, hoy estamos en una situación muy difícil, porque en este momento nuestro maíz no lo están pagando un 15 y 20 por ciento más barato”.



Destacó que en este momento el precio del maíz está de un 15 y 20 por ciento por debajo del precio de hace un año.



Aseveró que por el costo de 14 pesos a nivel nacional por kilogramo de tortilla, los productores ganan 3.30 pesos, lo que consideran injusto, pues no reciben "ningún centavo de ese incremento".



“El costo promedio a nivel nacional de la tortilla es de 14 pesos por kilogramo. Hay una variación, a nosotros los productores en Veracruz el kilogramo de maíz no los pagan de 3 a 3.30; de un kilogramo de maíz se extrae 1.8 kilogramo de tortillas”.