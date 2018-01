Se alista OPLE para elecciones extraordinarias

El Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (OPLE) se instaló formalmente para la organización de las elecciones extraordinarias de los ayuntamientos de Camarón de Tejeda, Sayula de Alemán y Emiliano Zapata, previstas para el 18 de marzo.



En presencia de los representantes partidistas, presentes en la sesión solemne, el consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla y sus homólogos del pleno, destacaron que la realización de estos comicios obedece a la decisión de los entes jurisdiccionales de anular los procesos del año pasado.



Se comprometieron a garantizar la voluntad de los 72 mil 992 ciudadanos de dichas demarcaciones, quienes acudirán a las 132 casillas que se instalarán para emitir su voto.



En su mensaje, Bonilla Bonilla dijo que si bien es claro que las circunstancias en que se dieron las nulidades de Emiliano Zapata y Camaro?n de Tejeda, no son atribuibles a las actividades propias o de supervisio?n del o?rgano electoral, tambie?n es la oportunidad que les permite evidenciar contundentemente que la fuerza del sistema electoral veracruzano no radica en la ausencia de conflictos.



Dijo que esto se deja en evidencia de la evolucionada estructura juri?dica que dispone los mecanismos para resolverlos, respaldados en el imperio de la ley.



“La determinacio?n de este Proceso Extraordinario revitaliza a la democracia y legitima a las autoridades e instituciones, consolidando a la justicia jurisdiccional como la mejor opcio?n para resolver los conflictos, refrendando de manera inequi?voca, el objetivo de los o?rganos electorales: proteger la decisio?n ciudadana tomada en las urnas, con la ley como u?nica bandera”, abundó.



Enfatizó que en nuestra normalidad poli?tica no es posible ya asegurar “carros completos” o victorias aplastantes en las urnas, por lo que según él, “debemos acostumbrarnos a contiendas sumamente competidas y con estrechos ma?rgenes de diferencia de votos entre los principales contendientes”.



El titular del ente comicial reiteró su compromiso con el electorado y el respeto a los o?rganos jurisdiccionales y sus resoluciones apegadas a los ma?s altos preceptos de la ley, cuya observancia nos tiene aqui? reunidos.



“Que cada voto cuente y se cuente bien no es una expresio?n de simple reto?rica, es nuestra obligacio?n constitucional, asi? como de respetar a quienes han hecho va?lido su legi?timo derecho a controvertir nuestras actuaciones”, ahondó.



Cabe recordar que por diversos motivos, como el rebase de tope de gastos de campañas y violaciones a los principios de certeza y equidad en la contienda, los Tribunales Electorales de Veracruz y Federal, determinaron dejar sin efectos los triunfos de Movimiento Ciudadano (MC), PRI-PVEM y Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en esas demarcaciones.



La Legislatura local determinó que los Ayuntamientos que resulten electos el 18 de marzo, iniciara?n sus funciones a ma?s tardar el 2 de julio de 2018, y concluira? su periodo constitucional el 31 de diciembre de 2021.