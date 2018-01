Motociclistas claman más agentes viales en Poza Rica

En Poza Rica hacen falta más elementos viales para vigilar y aplicar las sanciones a los automovilistas que infrinjan los reglamentos de tránsito, afirmó el presidente del Motoclub "Bikers", José Omar Lira de la Vega.



Explicó que los conductores de automóviles son los principales infractores de los señalamientos viales, desde aquellos que no respetan los sitios para discapacitados, los peatones y hasta los "altos" de los semáforos, situación que ha incrementado los accidentes automovilísticos en la ciudad.



Por falta de agentes de tránsito no hay rondines, ni patrullajes por parte de las autoridades de la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial (DGTySV), así como el aplicar las multas administrativas



"Hacen falta muchos elementos de tránsito más que nada por todo este desorden vial ha existido últimamente. Ha habido muchos accidentes, vemos que no respetan las líneas de los peatones, se pasan los señalamientos de los semáforos, entonces hace falta aplicar las sanciones", refirió.



Con más elementos - dijo - habrá un mejor ordenamiento vial, y menos choques entre unidades motrices, así como una menor cantidad de personas lesionadas en cada accidente y los daños materiales.