Recursos del ramo 033 están mal invertidos: PT

Los recursos económicos del programa ramo 033 están mal invertidos desde hace 17 años y el presupuesto está "inflado", acusó el ex candidato a la alcaldía de Papantla, Bonifacio Castillo Cruz.



Dijo que no ha servido de mucho utilizar ese dinero pues presenta complacencia de los gobiernos municipal y estatal, generando corrupción dentro de la administración pública, afectando principalmente a las familias que viven en extrema pobreza y marginación.



El ex abanderado por el Partido del Trabajo (PT) insistió en que por el mal uso del financiamiento del ramo 033, Papantla no ha crecido como otros municipios del estado, además de que la economía es vulnerable, y sus habitantes pagan las consecuencias al quedar marginados y olvidados por sus autoridades.



"Con pruebas puedo decir que se ha desperdiciado mucho el dinero del Ramo 033. Los ediles ganan lo que no debían ganar porque todavía no resuelven el problema de Hacienda Municipal, además de que sólo lo usan para comprar camionetas", indicó el también ex alcalde de Papantla, Bonifacio Castillo.



Propuso que para resolver el tema de Hacienda Municipal debe existir un gobierno visionario y capaz, que tiene que reforzar la infraestructura pública para que los inversionistas arriben al municipio, y generen riqueza económica en todos los rincones de la "Ciudad que Perfuma al Mundo".



Castillo Cruz aseguró que de haberse utilizado correctamente esos recursos económicos, actualmente Papantla tendría la Universidad del Totonacapan, y que sería gratuita, pues la intención es que se autofinanciara con el apoyo de los jóvenes egresados, sostendrían a otros alumnos para capacitarlos y detonar la economía en la zona norte de Veracruz.