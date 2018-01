En el Sur de Veracruz, tortilla no debe subir más de un peso Tweet El incremento al precio de la tortilla no debe ser mayor a un peso para no afectar la economía del público consumidor consideró el licenciado Homero López García Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla que aglutina a más de 5 mil expendedores de tortillas a nivel nacional Coatzacoalcos - 2018-01-03 20:22:00 - Gerardo Enríquez / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-04-02:22:47 Coatzacoalcos El incremento al precio de la tortilla no debe ser mayor a un peso para no afectar la economía del público consumidor consideró el licenciado Homero López García Presidente del Consejo Nacional de la Tortilla que aglutina a más de 5 mil expendedores de tortillas a nivel nacional.



Mencionó que en reuniones con funcionarios de la Subsecretaría de Economía han acordado que el incremento al precio de ese producto considerado como de primera necesidad no debe ser mayor a un peso, pues de lo contrario, el sector de industriales de la tortilla quedaría en desventaja y no podría competir con las tiendas departamentales que también venden tortillas a precios que van desde los 10 hasta los 15 pesos.



Señaló que efectivamente desde el pasado mes de diciembre y en estos primeros días de enero, los productores de tortillas han venido sufriendo un incremento en los insumos básicos para la elaboración del producto, principalmente en el gas, energía eléctrica, combustible para desplazar los productos, papel de grado alimenticio, refacciones de las máquinas tortilleras, entre otras, por lo que considera que el incremento de un peso o máximo 1.50 pesos, es razonable, pero si los productores de tortilla quieren subir 3 o 4 pesos el kilo entonces sólitos se van a ahorcar porque la gente preferirá comprar sus tortillas en lugares que mantenga el kilo en 15 o 16 pesos, en lugar de los 19 o 20 pesos como pretenden algunos expendedores en algunos estados de la República.



Mencionó que en el caso concreto de la zona sur de Veracruz, se van a tener reuniones con los expendedores de tortillas a quienes se les considerará de los riesgos que representará para ellos incrementar de manera desproporcionada el precio del producto, sin embargo al estar liberados los precios cada productor es libre de incrementar a su libre albedrio el precio del kilógramo de tortilla, con lo que se afecta la economía de la ciudadanía. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario