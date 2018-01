Falta de documentación impide trabajo en forma en Santa Ana Atzacan

La falta de documentación en Direcciones importantes generó un serio atraso para la administración municipal que dirige Octavio Misael Lorenzo Morales, quien asegura la falta de firmas del ex alcalde Magno Roberto Romero Álvarez y de la ex tesorera municipal, Zaira Castillo Bautista en la documentación administrativa, impide realizar movimientos que permitan trabajar en favor de la población.



El caso del municipio de Santa Ana no es tan diferente al de otros municipios de la región donde administraciones anteriores borraron de las computadoras los programas, la información y el material de archivo, por lo cual han tenido que empezar de cero y con ello registrar un atraso en las actividades y la atención a la población.



Misael Lorenzo Morales dijo que de nada o poco sirvió que llegaran con todas las ganas para seguir abatiendo los rezagos, si se enfrentan a un obstáculo de grandes dimensiones y que tiene que ver con el tema administrativo que debieron entregar las ex autoridades municipales.



Estas acciones emprendidas, dijo, nos impiden realizar movimientos por lo que esperan que en un plazo no mayor a 20 días hábiles les entreguen las actas circunstanciadas para enviarlas al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, ORFIS.



Destacó que además de no firmar las actas, la ex autoridades municipales no dejaron recursos en las arcas municipales, pero si deudas con algunos proveedores a los que se les ha solicitado paciencia para corroborar su dicho con la documentación que dejaron, pues en otros casos no existe documentación.



“Quiero comentar que tanto el ex presidente como la tesorera nos dejaron un desorden peor aún que no han tenido la amabilidad de acercarse para dialogar y aclarar los pendientes sobre todo donde son necesarias sus firmas para enseguida enviarlas al ORFIS, ante esta situación solicitaremos una audiencia con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares a fin de exponerle los pormenores de cómo se hallaron las arcas municipales y tratar de buscar una solución para evitar que las familias resulten afectadas”, concluyó.