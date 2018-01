‘Ni a EPN ni a MAYL les interesa Veracruz’

Debido al proceso electoral, autoridades estatales y federales, no se preocuparan por la clase trabajadora, consideró, Francisco Bautista Ponce, secretario general de la federación autentica Fidel Velázquez.



En entrevista, declaró que tanto el presidente de la republica como el gobernador de Veracruz, estarán más al pendiente de apoyar a sus respectivos candidatos, y no de generar las plazas laborales que se necesitan.



“No creo que el gobierno del estado, sobre todo, que vienen elecciones. Casi los gobernantes se dedican a, y nuestro gobernador se va a dedicar a apoyar a su hijo que quiere que sea gobernador y nuestro presidente de la Republica, se dedicará también a apoyar a su candidato. Entonces, se desatienden de las cosas más principales, que es el pueblo”.



Debido al proceso electoral, el ex alcalde tuxpeño, refirió que el 2018, pinta gris para la clase trabajadora.



“El pueblo es el que los lleva al poder y de ahí, no están al pendiente del pueblo en cualquier momento. Sinceramente, no creo que se preocupen este año en mandar fuentes de empleo ni de trabajo a Tuxpan y la Región, no lo creo”.



Actualmente, del total de agremiados a esta federación, el 40 por ciento no tienen en qué emplearse; el 60 por ciento de los que sí cuentan con una plaza laboral, tienen ingresos “medio suficientes” para mantener a sus familias, expreso Bautista Ponce.



El 2018 arrancó con incrementos en productos básicos como la tortilla así como en combustibles, lo cual perjudica a la clase trabajadora.



En torno a las nuevas autoridades municipales, dijo dará un voto de confianza a la administración que ahora encabeza, el panista Juan Antonio Aguilar Mancha.