Con Nueva Alianza, Gónzalez Sheridan buscará gobernar Veracruz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-03-02:50:37 Xalapa

De manera sorpresiva, la diputada local y ex morenista, Miriam González Sheridan se registró como precandidata a la gubernatura de Veracruz, por el partido Nueva Alianza.



La legisladora, quien en las últimas semanas ha presumido su amistad con el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares ahora tomó la decisión de registrarse como precandidata a la gubernatura con el PANAL, partido que ha alineado sus intereses a los del gobierno estatal.



“No soy feminista, soy humanista, porque no hay que feminizar la política, hay que humanizarla, no soy izquierdista, soy liberal, porque el enojo no se debe canalizar en intransigencia, sino, en propuestas, no soy idealista, soy activista, por ello, aprecio la invitación a participar de Nueva Alianza”, expresó.



Al mismo tiempo, se comprometió a acompañar el esfuerzo de la dirigencia estatal en búsqueda erradicar la violencia política de género y asegurar los espacios necesarios para la mujer en el ámbito público.



“Agradezco la invitación a participar en este proceso interno a toda la dirigencia estatal, la única dirigencia de un partido Político en Veracruz encabezado por una mujer como es Mérida Mar Domínguez quien ante las difamaciones y los ataques de violencia política de género de los que fui objeto, ella me extendió la mano y me hizo reflexionar, que los movimientos sociales deben estar encabezados por mujeres y hombres de bien, que no descalifiquen, que no denigren, que no desgasten, pero sobre todo que aprecien a lo más importante que tienen que son sus seguidores”, añadió.