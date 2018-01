Ex alcalde de Xico sufre accidente en carretera Xalapa-Coatepec Tweet El ex presidente municipal de xico Lorenzo pozos Itzá se vio involucrado en un fuerte accidente automovilístico mientras conducía a velocidad inmoderada sobre la carretera Xalapa Coatepec Xalapa - 2018-01-02 20:23:51 - Staff Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-03-02:24:43 Xalapa El ex presidente municipal de xico Lorenzo pozos Itzá se vio involucrado en un fuerte accidente automovilístico mientras conducía a velocidad inmoderada sobre la carretera Xalapa Coatepec.



El hecho ocurrió la mañana de este miércoles en el camino que comunica a los dos municipios, donde el propio ex síndico resultó lesionado y dejó daños materiales por aproximadamente 150 mil pesos.



Según el reporte, Pozos Itzá se accidentó a la altura del puente vehicular del río Sordo cuando se dirigía hacia Coatepec si las medidas necesarias ya que en ese momento llovía abundantemente.



Fue así que perdió el control de su camioneta de la marca Toyota tipo Hilux por lo que derrapó varios metros hasta brincar el camellón central e impactar se de frente contra una camioneta Ford Lobo tripulada por Nahum Ronzón Tejeda.



Se dijo que ambos conductores resultaron lesionados y fueron atendidos por personal de paramédicos adscrito a la secretaría de seguridad pública, para luego ser trasladados al hospital civil de Xalapa.



Sin embargo cuando la ambulancia se dirigía hacia el nosocomio fue impactada por un taxi del municipio de Coatepec marcado con el número económico 887, Por lo cual socorristas acudieron a ayudar.



Se dijo que fueron técnicos en urgencias médicas de la Cruz Roja quienes finalmente le brindaron los primeros auxilios al ex edil y al segundo conductor para luego trasladarlos en una ambulancia a la clínica 11 del IMSS.



Posteriormente se registró un tercer accidente cuando el conductor de un vehículo Volkswagen Jetta derrapó al salir de una curva y terminó por colisionar contra el muro divisorio y una camioneta de la marca Peugeot.



Fueron elementos del Heroico cuerpo de bomberos municipales de Coatepec junto con personal de Protección Civil quienes atendieron este percance ya que dejaron derrame de combustible en el pavimento. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

