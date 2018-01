Flota cadaver de un pescador en río de San Rafael

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-03-01:50:43 San Rafael

El cadáver de un pescador fue hallado flotando la mañana de este martes en el río Bobos a la altura de la comunidad Mentidero en el municipio de San Rafael.



Se trató de Daniel A. G., de 24 años, el cual a decir de sus familiares la tarde del lunes salió a pescar, pero no regresó.



Fue así que decidieron ir a buscarlo, pero no lograron encontrarlo y dieron aviso a las corporaciones de rescate y policiacas.



A temprana hora un campesino que se dirigía a trabajar encontró el cuerpo flotando y atorado entre unas ramas cerca de la orilla.



Al sitio acudió personal de Protección Civil así como policías municipales y estatales, mismos que confirmaron el hallazgo y lo llevaron hasta la orilla para que la corriente no lo arrastrara.



Las autoridades ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y levantamiento del cadáver, siendo trasladado al Semefo de Martínez de la Torre.



Se presume que murió ahogado, sin embargo, por medio de la necropsia se sabrán las causas de su deceso.