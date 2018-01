Sin acuerdo del Cabildo, nombran en Zongolica a directores municipales

Toda vez que en la primera sesión de Cabildo que se llevó a cabo en este municipio no se concretaron los nombramientos de secretario del ayuntamiento, contralor, tesorero municipal y comandante de policía, el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos determinó asignar por su cuenta esos cargos.



Dicha medida, se indicó por parte del departamento jurídico, se tomó con base en la ley, que en su Artículo 35, fracción 12, indica textualmente “…resolver sobre el nombramiento o propuestas del presidente municipal y en su caso remoción o licencia del tesorero, de secretario del ayuntamiento, del titular del órgano de control interno y del jefe o comandante de la policía municipal, de no resolver el nombramiento de los servidores públicos mencionados el presidente municipal resolverá como lo establece la fracción cuarta del artículo 36 de esta Ley”.



De acuerdo con Román Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MILPAZ), cuatro regidores se opusieron a las propuestas presentadas por el alcalde ya que se trata de familiares del mismo, por lo que de aceptarlos estarían infringiendo la ley al incurrir en nepotismo, en tanto que la persona que busca sea tesorero no es profesionista, por lo que no cumple con un perfil adecuado.



Lo anterior, debido a que Raúl Macuixtle Quiahua, propuesto para el cargo de contralor, es padre de los hijos de Lidia Irma Mezhua Campos, hermana del alcalde; Herminio Mezhua, propuesto para secretario del ayuntamiento es primo del alcalde, en tanto que Liborio Panzo Sánchez, propuesto para tesorero, no puede acreditar que es profesionista o pasante, ni siquiera que cuenta con experiencia para tener a su cargo esa importante área municipal, como lo marca el artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre.



Detalló que se conoció que los regidores José Cruz Sánchez de la Cruz, del PVEM; Esperanza Zavaleta Martínez, del PVEM; Ranulfo Xocua Zepahua, del Panal, y Arely Tezoco Oltehua, del PT, recurrieron a instancias estatales para que no se infrinja la ley en este caso.



Recordó que cuando la hermana del hoy alcalde, Lidia Irma Mezhua, fue alcaldesa, también puso a su marido como tesorero, argumentando usos y costumbres del municipio, situación que el Congreso nunca sancionó.