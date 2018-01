Alcalde de Acayucan gastó hasta el último peso en tesorería

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-03-01:06:36 Acayucan Marco Antonio Martínez Amador admitió que no dejó dinero alguno en la tesorería municipal. El Presidente Municipal Marco Antonio Martínez Amador admitió no haber dejado ni un solo peso al nuevo Ayuntamiento. En tanto, el cabildo actual acordó la creación de una comisión especial para analizar el estado de los recursos entregados por la administración municipal anterior.



De acuerdo con información oficial, el cabildo acordó que la comisión será integrada por los regidores Andrés Baruch Maldonado, Manuel Alberto Flores Vázquez y Erika Leticia Lara Patraca así como el tesorero Alberto Toledo Toledo y la contralora Magali Constantino.



En 15 días se dará a conocer un resultado de esa auditoría.



*Admite Marcos, no dejó dinero.



El exalcalde Marco Antonio Martínez Amador, quien este 8 de enero iniciará sus actividades en busca de la candidatura a la diputación federal, admitió que efectivamente no dejó dinero en la tesorería municipal porque los últimos pesos que había, los ocupó en comprarle uniformes y botes para el servicio de limpia pública.



En cuanto a las famosas camionetas de los regidores, expuso que estas al final si se vendieron. Todas quedaron en manos de los mismos ediles excepto dos, la que tenía el regidor Arturo Gómez Mariño y la regidora Sexta Yadira López Palacios que aceptaron que fueran vendidas las unidades a su cargo.



El autobús del Atlético Acayucan también se vendió como chatarra ya que se desvieló y su reparación era más costosa que la propia unidad, explicó.