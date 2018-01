Joven de Coatza lleva más de 16 días desaparecido

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2018-01-03-00:38:12 Coatzacoalcos Desaparece el porteño Jesús Alberto Rabanales González de 21 años.

Más de 16 días de angustia es lo que ha vivido una familia del porteño Jesús Alberto Rabanales González de 21 años, quien fue reportado como desaparecido ante la Fiscalía General del Estado (FGE).



Esta persona fue vista por última vez el pasado 19 de diciembre del 2017, por sus consanguíneos quienes interpusieron la denuncia por su desaparición la cual quedó asentada en la carpeta de investigación 308/2017.



Como seña particular tiene una cicatriz traumática entre la ceja y el ojo del lado derecho, así como un tatuaje en el pecho con letras “Ángel de Jesús” y “The paver of dream”, de cejas pobladas, barba, complexión robusta.



Se logro establecer que el joven salió de su domicilio como de costumbre, pero esta ocasión al caer la noche ya no volvió a casa, situación que despertó la preocupación de sus consanguíneos quienes comenzaron a buscarlo en hospitales y otras dependencias.



Al cumplir más de 72 horas desaparecido interpusieron la denuncia correspondiente ante la Unidad de Integral de Justicia de Coatzacoalcos, con la esperanza de encontrarlo sano y salvo.