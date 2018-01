Por tratos irregulares e ilegales, Téllez Marié retira seguridad a cinco periodistas en Xalapa

Archivo Imagen del Golfo/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-03-00:23:00 Xalapa

El secretario de seguridad pública Jaime Téllez Marie informó qué les fueron retirados los custodios encargados de su seguridad a cinco reporteros en la entidad por tratos irregulares y hasta ilegales.



El titular de la SSP afirmó que los elementos policiacos no recibían el trato digno que merecen, además de que en otros casos los periodistas fueron sorprendidos en otros lugares sin la compañía de sus agentes.



Tal es el caso del reportero radicado en la ciudad de Veracruz Marcos Miranda Cogco "Marmiko", quien fue señalado de haber utilizado a los policías encargados de protegerlo para "hacerle los mandados"



Fue el ex gobernador preso Javier Duarte de Ochoa quién le otorgó la protección a su ex amigo "Marmiko", el cual desde hacía tiempo usaba a los policías como si fueran sus propios empleados.



“Lo que lo vamos hacer y esa práctica la desterramos, es que con el pretexto de que lo amenazaron hace cinco años tenga a nuestros elementos como si fueran esclavos, nuestros elementos no son esclavos.



"Son elementos de seguridad y que los traigan en los súper cargando las bolsas del mandado de las señoras no lo vamos a permitir”, manifestó Téllez Marié en entrevista.



Así mismo, el secretario habló del caso del hoy detenido por secuestro José Adrián Tamayo, hijo del periodista Pedro Tamayo Rosas asesinado a balazos el 20 de julio de 2016 por elementos del crimen organizado.



En su momento José Adrián Tamayo contaba con resguardo de elementos de la policía auxiliar, pues había recibido amenazas de muerte, Pero en diciembre de 2016 fue detenido por presuntamente participar en secuestros.



En aquella ocasión se dijo que supuestamente privo de su libertad al radiólogo Carlos Luna Capetillo En complicidad con dos de los policías que le habían sido asignados para su resguardo físico.



“A otra reportera de la zona Norte la encontré en Xalapa sin sus escoltas, le pregunté el por qué y me dijo que se les había escapado, entonces da entender que no los necesita”, señaló el titular de la SSP.



Aseguro que pese a las amenazas que existen en contra de comunicadores, no permitirá que estos le den malos tratos o indignos a sus elementos, pues merecen respeto ya que arriesgan sus vidas por protegerlos.