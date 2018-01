Niega Miguel Ángel costo del relog, prepara demanda

El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que demandará ante un Juez al periódico El Universal por daño moral, ya que lo publicado sobre el presunto costo del reloj de su pertenencia es falso.



Dejó en claro que esto tiene que ver con el monto económico que recibió durante la administración estatal pasada, donde el anterior gobernador le pagaba más de 120 millones de pesos para que hablaran bien de él y aseveró que su gobierno no va dar a dicho rotativo ni un solo peso aunque ellos sigan publicando “las barbaridades que quieran”.



“He tomado la decisión de presentar una denuncia contra El Universal porque ya es una campaña de mentiras reiteradas y quiero comentar algo, que es importante que los veracruzanos sepan, El Universal recibió del Gobierno de Javier Duarte 125 millones de pesos, con estos 125 millones de pesos hubiéramos podido construir 250 aulas totalmente equipadas, pero no, Duarte se lo dio a El Universal para que hablaran bien de él”, sentenció.



Sobre el costo del reloj presuntamente de la marca Richard Mille cuyo precio sería de seis millones de pesos, declaró que es un información absolutamente falsa, ya que, además, El Universal se ha caracterizado en lo últimos tiempos por ser un medio de comunicación que pública mentiras, incluso ha sido ya desmentido en muchas ocasiones.



Recordó que recientemente Ricardo Anaya, ex presidente nacional del PAN y aspirante a la presidencia de la república en 2018 los puso en ridículo, porque un Juez los obligó a rectificar y a publicar que lo que habían dicho de Ricardo Anaya en las primeras planas de ese periódico era mentira



“Ayer publican que compré un reloj marca Richard Mille de seis millones de pesos y que lo oculté, totalmente falso, aquí está el reloj, es un reloj que compré yo con mis propios recursos, no es marca Richard Mille, y costó 30 veces menos de lo que ellos dicen, lo compre con mi dinero, me lo di como regalo de 65 años que cumplí el 5 de diciembre, y el día de antier durante la reunión del Grupo de Coordinación que fue una reunión de seis horas me lo quité, me estaba molestando y lo guardé en presencia de todos, así que no oculté nada ni compré un reloj de seis millones de pesos”, subrayó.