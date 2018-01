Congreso de Veracruz imponen a tesorero en Sayula

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2018-01-02-01:06:32 Acayucan Propuestos por el Congreso del Estado, tomaron protesta este lunes como tesorero y director de obras públicas Jaqueline Hernández Reyes y Edgar Efraín Fuentes Rodríguez en el municipio de Sayula de Alemán.

Tesorero, director de obras públicas, contralor y hasta comandante de la Policía Municipal fueron impuestos por el Congreso del Estado y la Secretaría de seguridad pública del Estado en Sayula de Alemán.



De acuerdo con fuentes del nuevo gobierno municipal, las propuestas no fueron hechas por Presidente del Consejo municipal, Genaro Reyes Velasco, en la primera sesión de gobierno si no por la legislatura que le dio los encargos a ese mismo para que se votara y legalizara los cargos. Ninguno de ellos era conocido de los consejeros hasta este 31 de diciembre en que llegaron bajo encargo del congreso estatal.



La tesorería municipal fue para la contadora pública y exempleada del Congreso del Estado, Jaqueline Hernández Reyes; la contraloría para Edgar Martínez Castillo; obras públicas para Edgar Efraín Fuentes Rodríguez y la comandancia de la Policía Municipal quedó en manos de Wilibaldo Solano Mendoza, éste último, recién salido del mismo cargo en San Juan Evangelista pero fue aceptado por recomendación de la Secretaría de seguridad pública del Estado (SSPE).



De todos los cargos importantes, solo el profesor Ansberto Patricio Mauricio, quien fue nombrado secretario municipal, es de esta villa.



*Toman protesta nuevos funcionarios de Acayucan.



En la primera sesión de ayer, el Ayuntamiento tomó la protesta a José Manuel Martínez Martínez, dirigente municipal del PRD como secretario del Ayuntamiento, Miriam Magaly Constantino Fernández, ex jefa de la CAEV, como contralora municipal y al contador público José Alberto Toledo Toledo como tesorero municipal. Aún falta nombrar al director de obras públicas y a quien fungirá como Presidenta del DIF Municipal.