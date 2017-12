Tamiahua no es foco rojo: Franco Castán Tweet Tuxpan - 2017-12-31 17:24:45 - Celenne González / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pese a los hechos que se han presentado en las últimas horas tras la desaparición del líder pesquero Henry Márquez Escudero y las movilizaciones que han encabezado los pescadores exigiendo sea encontrado con vida, Tamiahua no es foco rojo, puntualizó el Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, Rogelio Franco Castán.



Apuntó que el Gobierno del Estado ha estado al pendiente desde que el padre de Henry, Crisóforo Márquez Mendoza, interpusiera la denuncia ante la Fiscalía General del Estado y con ello se iniciara una movilización de parte de todas las autoridades de seguridad.



Puntualizó que a pesar de las manifestaciones, bloqueos y demás exigencias que los pobladores de Tamiahua y pescadores en general han realizado, se mantiene el diálogo entre las partes afectadas y las autoridades, por lo que no está en riesgo la estabilidad de la ciudadanía de ese municipio.



En cuanto a la seguridad, aseguró que hay presencia policial y están trabajando en coordinación para mantener la tranquilidad y evitar situaciones que afecten la paz social, autoridades que se mantendrán en esta zona hasta que se esclarezca este caso.



Descartó que tenga que hacer presencia fuerzas armadas en ese municipio, al transcurrir todo dentro del marco de la ley.



Henry Márquez Escudero, integrante también de la cooperativa Puente de Tampamachoco, presuntamente desapareció la noche del sábado, pero se desconoce más información, pues sólo se ha informado que su vehículo fue hallado abandonado en la carretera Tuxpan-Tamiahua a la altura de la comunidad de Sabanillas.

