Es Leticia López, primera alcaldesa de Córdoba

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-31-23:20:44 Córdoba Leticia López rindió protesta este día como la primera alcaldesa en la historia de Córdoba, para el periodo 2018-2021

Rindió protesta Leticia López Landero como primera alcaldesa electa de Córdoba, en un acto abierto en la explanada del parque 21 de Mayo, donde destacó que gobernará con "perspectiva de familia", refrendó su compromiso en mejorar, servicios de seguridad, salud y demás servicios sociales.



En su primera intervención como presidenta dijo que en su administración no claudicará en el combate de la delincuencia, adelantó que habrán algunos cambios en el área de Tránsito y Policía, aunque dejarán pasar los primeros días mientras se organizan, aunque ya tiene propuestas para ocupar los cargos de lo que será la corporación municipal.



“No claudicaremos, ni cederemos una micra de nuestro espacio a la delincuencia y combatiremos cualquier forma de explotación sexual, reproductiva o laboral”, aseveró en ese sentido. Adelantó que ya tienen a 70 personas que pasaron su examen de confiabilidad para integrarse a lo que será la Policía Municipal. Mientras tanto la Policía Militar regresará el 2 de Enero.



López Landero dijo que trabajará para que haya acceso a todos al patrimonio material e inmaterial de Córdoba, para fomentar la libre empresa, se establecerá el Instituto de Planeación Municipal, pero con responsabilidad social, esto para que Córdoba no siga expulsando a sus hombres y mujeres en busca de oportunidades, especialmente en los habitantes de las 39 comunidades rurales.



Asimismo en buscar gestiones en el Gobierno Estatal y Federal para que apoyen el desarrollo de inversiones en el municipio, dijo que se procurará no castigar a ningún inversionista con cargas inusitadas, impulsar el ecoturismo, así como darle seguimiento a proyectos para que se tengan los propios lugares de esparcimiento local de la ciudad histórica.



Aunque quedaron seis obras inconclusas, entre ellas la remodelación de dos mercados, la presidente electa, dijo que rentabilizaran los mercados tradicionales fortalecerán las cadenas de integración productiva, del campo y consumidor y procuraran allegar de recursos a los productores rurales.



Leticia López refrendó su compromiso de democratizar la cultura, abriendo los recintos al mayor número de expresiones artísticas, con clases en algunos rubros gratuitas para los niños y jóvenes, se comprometió en revisar los comodatos para que sean utilizados por todos los cordobeses con libertad, aseguró que seguirá apoyando la Orquesta Sinfónica de Córdoba.



Así como mejorar el acceso a los servicios de salud y en crear redes genuinas de soporte funcional para nuestros adultos mayores.



Leticia López se mostró emocionada, en el acto protocolario en el que estuvo acompañada de sus familiares. Tras sostener una reunión con medios de información se reuniría con directores de área.



La entrega recepción será este 1 de Enero a las 2:00 de la tarde en el salón de cabildo, donde el alcalde saliente Tomás Ríos entregará formalmente la presidencia.



En la primera sesión de cabildo, tomará protesta a Andrea Morteo como la secretaria del Ayuntamiento, el tesorero será Emilio Cangas y la contraloría estará a cargo de Lilia Ramírez.