Inicia la era de Morena en Coatzacoalcos

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-31-22:28:06 Coatzacoalcos Este 31 de diciembre, Víctor Carranza asumió la alcaldía de Coatzacoalcos.

La era del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) comenzó en Coatzacoalcos este 31 de diciembre de 2017 con la toma de protesta de Víctor Manuel Carranza Rosaldo como alcalde del municipio más importante del sur de Veracruz, lo cual quedó demostrado al ser éste quien encabezó el acto protocolario, mientras que el contralor general del Estado, Ramón Figuerola, no pronunció ninguna palabra.



Lo anterior fue una clara muestra hacia el gobierno del estado encabezado por el panista Miguel Ángel Yunes Linares en la que se dejó de manifiesto que Morena no permitirá la intromisión en su forma de gobernar, o al menos, así se dejó entrever cuando Carranza Rosaldo nunca le cedió la palabra al funcionario estatal.



“Hoy estoy frente a ustedes como un representante elegido del pueblo, para trabajar con ustedes estoy convencido de que Coatzacoalcos, hasta sus más, lejanos rincones está preparado y listo para trabajar en equipo, desde la noche del 4 de junio algo quedó muy claro: Coatzacoalcos construirá su propio destino, un destino de unidad y de esperanza… Hoy Coatzacoalcos es más grande que sus problemas actuales y tiene en sus manos la gran solución: trabajar juntos sociedad y gobierno para alcanzar bienestar todos.



“A Coatzacoalcos se le debe mucho, a sus colonias, a sus áreas verdes, a su medio ambiente, a su tejido social construido de familias, a quienes les urge recuperar valores, pero con el ‘granito de arena’ de cada uno de nosotros: gobierno, ciudadanos, instituciones empresas y medios de comunicación, haremos esta deuda más pequeña”, expresó Carranza Rosaldo como alcalde en funciones.





NO MÁS ASISTENCIALISMO



El presidente municipal reconoció que los problemas a resolver son complicados, sin embargo, indicó que el ánimo de la ciudadanía es lo que le da impulso para hacer frente a estas situaciones, a la vez que criticó el asistencialismo que el gobierno estatal y federal promueve hacia la población.



“No más asistencialismo que ate de manos a quienes no quieren limosna, sino trabajo, y eso lo generaremos: las condiciones para que todos tengamos la oportunidad de dar a nuestras familias las herramientas necesarias para crecer, ante ustedes asumo este gran compromiso y le pido como una existencia ciudadana a todos los integrantes de este cabildo que la transparencia y la honradez sean nuestro ejes centrales de trabajo diario, porque fueron ustedes el pueblo los que nos eligieron, porque Coatzacoalcos nos exige cuentas claras y rendición de cuentas… éste día se abre un nuevo capítulo para Coatzacoalcos, a partir de hoy Coatzacoalcos es la raíz de la esperanza, ¡Muchas Gracias!”, es como finalizó su primer discurso el alcalde Víctor Carranza.





REGIDORES NO SE LA DEJARÁN FÁCIL



Sin embargo, otro mensaje político percibido en la toma de protesta fue el que dejaron claro los regidores de oposición, pues no todos acudieron uniformados, lo que significaría que no habría uniformidad en dicha comuna, tal es el caso de Francisco Díaz Juárez, regidor del Partido Nueva Alianza, quien acudió ataviado con una guayabera color turquesa, mientras que la priista Keren Prot Vázquez, acudió con un pantalón de vestir en tonos grises y negros, así como una blusa blanca, aunque caso aparte fue el ramo de flores que ésta recibió al momento en que la nombraban como regidora.



Así mismo, la panista Blanca Hilda Cuevas Rosado acudió vestida de blanco, al igual que la síndica única, Yazmín Martínez Irigoyen, edil de Morena, así como la joven priista Fabiani Cueto Salinas, mientras que el resto de ediles combinaban sus guayaberas blancas con pantalones de vestir azul marino o negro, por lo que los siguientes cuatro años no serán fáciles para Víctor Carranza al tener en contra al PRI, PAN-PRD y Panal desde el primer acto público en que no pudieron ponerse de acuerdo para vestirse uniformemente tal como las anteriores comunas.



Al alcalde saliente, Joaquín Caballero Rosiñol, se le notó tranquilo, pese a que no dio ningún discurso, al igual que al contralor general, a quien si se le percibió molesto, pues fue el propio Víctor Carranza el que en dos ocasiones tomó la palabra encabezando el acto protocolario y tomándose protesta a sí mismo y a los regidores.