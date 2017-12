Gobierno de Yunes Linares no ha podido detener los feminicidios: UV Tweet La coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, señaló que los recientes hechos de violencia hacia las mujeres evidencian que tanto el gobierno de Yunes Linares como las administraciones municipales salientes fueron rebasadas Xalapa - 2017-12-31 16:15:11 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Pese a la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida y a la alternancia política, en 2017 el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares no pudo frenar la tendencia a la alza de asesinatos de mujeres y feminicidios en Veracruz.



Así lo evidenció la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencia Contra las Mujeres (OUVMujeres) de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González.



Expuso que contabilizando los casos registrados hasta noviembre del año en curso van 239 asesinatos, de los cuales 219 reúnen las características para ser considerados feminicidios.



Detalló que Coatzacoalcos es el municipio con más casos al sumar 18, y es seguido por Córdoba con 16 asesinatos.



En entrevista durante la toma de protesta del alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, dijo que también la capital del estado es un municipio violento contra este género.



Advirtió que Xalapa, con nueve eventos en donde mujeres han perdido la vida de forma violenta, se equipara con los dos municipios anteriores, en donde la Conavim decretó la AVG por violencia feminicida y pese a esto registran más violencia.



Por esta razón a su parecer esta nueva administración requiere de mejores estrategias y el correcto cumplimiento de los lineamientos de la Alerta de Violencia de Género por Violencia Feminicida.



Aseveró que las cifras hablan por sí mismas, ya que en 2014 hubo 74 asesinatos contra mujeres que cumplían con las características de homicidios contra mujeres en razón de su sexo.



Por su parte, en 2015 hubo 99 casos y en 2016 hubo 190, de los cuales 142 cumplían con las características para ser considerados feminicidios.



“Ahora hay 239 eventos en donde las mujeres han perdido la vida y en 219 pueden considerarse casos de feminicidios”, expuso.



Criticó que lo anterior ocurre pese a que desde hace un año 11 municipios de la entidad cuentan con el mecanismo de la AVG por violencia feminicida, lo que deja en evidencia que tanto el gobierno de Yunes Linares como las administraciones municipales salientes fueron rebasadas.



“Ha habido un incremento en lugar de un decremento de los índices, pese a la alternancia partidista y la implementación de la Alerta, además de que ahora se suma otra AVG por agravio comparado, debido a que hay leyes que no están siendo actualizadas de acuerdo con los tratados internacionales”, sostuvo.



“No se acaba el año, son cifras hasta el 30 de noviembre y falta este último mes (…), todo esto demuestra una tendencia a la alza que es más que preocupante”.

