Continúan los adeudos de Coatzacoalcos con el personal de confianza del DIF

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-31-02:18:00 Coatzacoalcos

A un día de finalizar la administración de Joaquín Caballero Rosiñol como presidente municipal de Coatzacoalcos, los problemas laborales continúan, pues pese a que este sábado por la mañana se afirmó que el pago de quincenas y aguinaldos a empleados de confianza del DIF fue hecho, son 15 los trabajadores que no lo recibieron con el pretexto de que se solicitaría un préstamo, pero de no conseguirlo las autoridades del organismo asistencial les aseguraron que será dinero perdido.



En anonimato y en voz de todos sus compañeros, uno de ellos dio una entrevista a Diario del Istmo, en la que hizo patente su incertidumbre, pues aunque los citaron para el domingo de 09:00 a 10:00 horas en el DIF, no tienen la garantía de poder cobrar lo que con justa razón devengaron en sus actividades.



“En la mañana (del sábado) se les pagó, pero sólo a unos cuantos, somos 15 los que no recibimos nada y tenemos coraje y el temor de que no nos paguen, somos de diversas áreas, todos de confianza y nos tenían que pagar las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo… nos dicen que no hay dinero, que según mañana (domingo) de nueve a diez tienen que realizar el pago, pero estamos en ‘veremos’ por si se consigue el préstamo”, expresó el trabajador.



De acuerdo al empleado, las autoridades del DIF de la administración de Caballero Rosiñol se encuentran en la gestión del préstamo, por lo que reprochó que con antelación no se haya previsto este compromiso financiero hacia los empleados.

“Sólo queremos que se nos pague, pues necesitamos de este dinero para pagar deudas y cubrir algunas necesidades, ¡Qué barbaridad con este alcalde! Dejó en ceros a Coatzacoalcos”, puntualizó.









ADEUDOS EN EL DIF

15 empleados de confianza

2 quincenas adeudadas y aguinaldo