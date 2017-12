José Antonio Meade sería imparable gracias a la maquinaria del PRI: Financial Times

Proceso / Agencia Imagen del Golfo2017-12-31-01:24:52 Ciudad de México El precandidato priista José Antonio Meade y el presidente Enrique Peña. Foto: Germán Canseco

Para el diario británico Financial Times, José Antonio Meade podría ser imparable en la contienda electoral de 2018, gracias al respaldo de la formidable maquinaria electoral del Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Para ganar la elección, Meade tendrá que presentarse como un hombre independiente y no como un clon del gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, al cual calificó el diario como impopular y que “ha fracasado espectacularmente para dirigir en medio de rampante corrupción y crimen”.



En un artículo titulado “Pronosticando el mundo 2018”, firmado por Jude Webber, el Financial Times apuntó que Meade tendrá que convencer a los votantes que pueden confiar en él, luego que aumentó el precio de la gasolina en 20% en enero -el llamado gasolinazo-, desencadenando un aumento en la inflación.



En su análisis, destaca que con un 30% de votos sería suficiente para ganar la elección presidencial, siendo que es solamente de una sola vuelta.



El texto refiere que el principal rival de José Antonio Meade es el “duro izquierdista”, el precandidato morenista Andrés Manuel López Obrador, un orador apasionado que puede impactar a una audiencia.



En 2017, los pronósticos del Financial Times acertaron en 15 de 19 temas expuestos.











http://www.proceso.com.mx/516790/meade-podria-ser-imparable-gracias-la-maquinaria-electoral-del-pri-financial-times