'No confíes en Videgaray, ya tiene pláticas con Nuño'. advierte Obrador a Meade

Proceso / Agencia Imagen del Golfo2017-12-31-01:18:41 Cancún, Quintana Roo López Obrador de gira por el sureste mexicano. Foto: Twitter @lopezobrador_

Desde el corazón de la resistencia maya de la Guerra de Castas, el precandidato de Morena a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, advirtió a homólogo priista José Antonio Meade que se cuide de Luis Videgaray, pues ya opera para relevarlo de la precandidatura.



“No está de más que yo se lo mande a decir (a Meade): Que no se confíe en Videgaray. Videgaray fue el que lo puso, a Meade. Pero ahora Videgaray ya está operando, preocupado porque Meade no levanta, y ya tiene pláticas Videgaray con Nuño. Entonces va a terminar la campaña y pueden cepillar a Meade”, lanzó el tabasqueño.



En entrevista, López Obrador reiteró que Meade Kuribreña “no levanta”, mientras que Aurelio Nuño –actual coordinador de la precampaña del priista-, lo ataca “un día y el otro también”.



“Se le abrió el apetitito al Niño-Noño, a Nuño Niño-Noño”, soltó el tres veces aspirante presidencial.



Entrado en sus propuestas de precampaña, López Obrador hizo hincapié en uno de sus proyectos para el sureste, que consiste en llevar agua de Tabasco a la península de Yucatán, “en lugar del centro del país”.



El exjefe de gobierno capitalino vinculó su proyecto del tren de Cancún a Palenque, con el de llevar agua de Tabasco a la Península y, específicamente, a la zona de Palizada, Campeche.



“Todo el plan que tenemos del tren va a incluir agua. Vamos a traer agua de los ríos grandes de Tabasco y Campeche a todo esta región”, dijo.



El experredista expresó que “en vez de llevar el agua de Tabasco al centro de la República, toda el agua del sureste va ser para el sureste”.



“No tiene sentido estar llevado agua adonde ya está sobrepoblado y donde no hay recursos naturales. Vamos a cambiar la estrategia”, sostuvo.













