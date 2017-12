Nemi Dib se 'lava las manos' ante la FGE por presuntos desvíos

El ex secretario de Salud durante la pasada administración, Juan Antonio Nemi Dib, se dijo inocente de cualquier irregularidad cometida en la construcción del Hospital Infantil o Torre Pediátrica del Puerto de Veracruz.



Por esta razón culpó a su sucesor en el cargo, Fernando Benítez Obeso, así como al exgobernador, Javier Duarte de Ochoa y al ex contralor Ricardo García Guzmán, de ser responsables de desviar recursos con dicho proyecto.



Expuso que en el caso de Duarte de Ochoa recaía la operatividad del Comité de Espacios de Salud, por su parte Benítez Obeso omitió realizar una auditoría al mencionado comité, que él solicitó, y al tercero por negarse a otorgar el original del documento donde Nemi pide la auditoría.



Este viernes Nemi Dib declaró ante la juez Alma Aleida Sosa Jiménez y se reservó su derecho a contestar preguntas.



Pese a lo anterior en la Sala 3, leyó un escrito en el que hace referencia a las responsabilidades de otros servidores públicos en relación al abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal que le imputa la Fiscalía General del Estado (FGE).



Esto por permitir la construcción de la Torre con materiales de mala calidad y dar contratos sin licitación, beneficiando a la empresa Gran Marca Proyecto.



“Manifiesto que no llevé a cabo ninguna conducta ilícita imputada por la Fiscalía General del Estado; me apegué a derecho, a la ley, a las buenas prácticas. No ordené nunca a ningún funcionario llevar a cabo una conducta contraria a la ley”, dijo el ex servidor público.



El también ex director del DIF estatal aseguró que no contrató ningún tipo de obra ni de manera verbal o por documento alguno a funcionario o trabajador que dependiera de la Secretaría de Salud.



Recordó que la Comisión de Espacios de Salud fue creada expresamente para ser la responsable de administrar las construcciones y mantenimiento de la infraestructura en esa materia, elaborar normas y dictámenes, así como establecer criterios para el correcto funcionamiento de los mismos.



Agregó que se ha acreditado que era un ente con patrimonio y recursos propios que no dependían de la Secretaría de Salud, sino que obtenía sus recursos de la Secretaría de Finanzas y su operatividad “dependía del titular del poder ejecutivo del estado”.



Tras la audiencia la juez Alma Aleida Sosa Jiménez admitió todos los medios de prueba de la defensa, que contrastaron con los más de 30 que fueron presentados por la Fiscalía General para la solicitud de la vinculación a proceso.



En el debate, las partes solicitaron el desechamiento de las pruebas ofertadas, al señalar, en caso de la defensa, que no prueban en ningún momento que Nemi ordenó los contratos a Gran Marca Proyectos, pero que por otro lado sí notó las irregularidades en la Torre Pediátrica, pero no procedió legalmente, solamente ante la Contraloría.



Por su parte, la Fiscalía destacó que la defensa no aportó un solo elemento que desvirtuara los señalamientos de la representación social.