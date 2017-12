Mantienen tuxpeños tradiciones y rituales para el Año Nuevo

Las tradicionales uvas se venden en mercados y supermercados de la ciudad hasta en 70 pesos por kilo; comer una con cada campanada es de los rituales más practicados en todo el mundo.



La creencia marca que se debe comer una pieza por cada campanada, justo a la media noche, estas simbolizan salud, trabajo, amor, paz, dinero, éxito, prosperidad, alegría, felicidad, armonía, amistad, suerte.



Muchos tuxpeños llevan a cabo esta práctica, pero los precios en los que se venden estos productos espantan a cualquiera.



“¿Tú sigues la tradición de las uvas? No, porque, porque en mi familia no practicamos esas supersticiones, - ¿pero sí consumes uvas en esta temporada?- si hay, sí- ¿qué opinas de los precios?-se me hacen un poco elevados, porque precisamente por esta temporada y por esa tradición es que se aumentan.



Cada año, Estela consume uvas, sus familiares compran hasta kilo y medio de uvas porque cena con sus familiares, sin embargo ahora comerá menos, aunque en el súper el kilo de uva se vende en 30 pesos.



“Si, yo si la hago,-¿y que es lo que pides?-principalmente amor- ¿y cómo ves los precios?-pues bien, nosotros somos muchos, ahorita está a 30 pesos la uva roja, y la verdad para lo que compramos se me hace cara”.



Las doce uvas es una tradición de origen español, consiste en comerse 12 uvas, una por cada campanada a las 12 de la noche del 31 de diciembre, según la tradición, se cree que el que se coma las doce uvas al compás de las campanadas tendrá un año próspero.





>>> SALUD, DINERO Y AMOR



Los tuxpeños necesitan más dinero que amor, así lo refirió la señora Marisela Morales, vendedora de amuletos y rituales para recibir bien el año. Hasta el momento poco movimiento se registra en el centro para adquirir estos productos.



Entrevistada en su negocio, comentó que la gente acude en búsqueda de objetos y lociones para que puedan traerle a sus hogares el dinero, ya que las condiciones económicas para muchos no son las mejores.



Comentó que el amor ha sido un tema que ha pasado a segundo término, sin embargo consideró que a partir de hoy muchos se volcarán a buscar este tipo de objetos pues quieren recibir bien el año.



Otro ritual que consideró es muy practicado por los tuxpeños es la búsqueda del trabajo, para esto hay lociones y oraciones para lograr esta meta.



Algunas de las recomendaciones que dio son la colocación de las velas de colores, al iniciar el 2018, esta se enciende, las hay de varios colores desde roja para el amor, hasta azul para pedir que les vaya bien a los estudiantes.



Para atraer la buena fortuna hay sábila, cuernos de la abundancia, semillas y borreguitos para la lana; estos objetos tienen un valor desde los 10 hasta los 85 pesos.



La entrevistada reiteró que sí todos estos rituales se realizan con mucha fe, seguramente todo lo que se desea se encontrará.