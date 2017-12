Peligro en el Centro Jarocho por cableado eléctrico

Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-29-01:02:26 Veracruz

En el primer cuadro de la ciudad, se registró un incidente con cableado eléctrico y los medidores de un antiguo edificio, los cuales amenazaban con incendiarse por lo que se trasladaron socorristas la mañana de este jueves.



Fueron vecinos de la zona quienes se percataron del hecho y solicitaron el auxilio mediante una llamada de emergencias al 911 en la Avenida Independencia casi esquina Emparan de la Colonia Centro.



Según el reporte fue a causa del aparente mal estado de la instalación eléctrica A las afueras del negocio dedicado a la venta de videojuegos denominado Gamers lo que provocó el incidente poco después de las 9 am.



Minutos más tarde se presentaron bomberos municipales de Veracruz junto con elementos de Protección Civil, quienes realizaron el abanderamiento de la calle para evitar el paso de transeúntes.



A simple vista podía observarse que el medidor y el cableado no sólo chispea va sino que ya se había encendido en llamas y el sonido de la corriente eléctrica fue la que alertó a comerciantes y vecinos.



Con la ayuda de un extintor los bomberos se aproximaron y sofocaron el fuego que amenazaba con extenderse hacia el interior del negocio y de una sucursal bancaria que se encuentra ahí a un costado.



La situación fue controlada a los pocos minutos sin mayores problemas, en tanto no se registraron personas lesionadas y acudieron a tomar conocimiento elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que patrullaban la zona.