Debemos sumar esfuerzos y no politizar el problema de la inseguridad: Yazmín Copete Tweet El problema de inseguridad en Veracruz lacera, lastima a la población y afecta el desarrollo de la entidad, comentó la coordinadora del grupo legislativo del PRD, Yazmín Copete Zapot, por lo que exhortó a partidos y aspirantes a cargos de elección popular a no politizar un tema tan delicado Xalapa - 2017-12-28 19:01:16 - Imagen del Golfo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Dijo que la gravedad del fenómeno obliga a los actores políticos, iniciativa privada, diferentes órdenes de gobierno e incluso a la población en general, a cerrar filas para erradicar este cáncer que tanto dolor causa a familias veracruzanas.



Enfatizó que los aspirantes a cargos de elección popular buscarán desacreditar a candidatos emanados del partido en el Gobierno, al responsabilizarlos de los índices de violencia.



Pero el problema no es nuevo ni exclusivo de Veracruz, en la entidad –dijo- se empezó agudizar durante los dos pasados sexenios, se dejó crecer sin control y ahora poner freno requerirá tiempo y esfuerzo.



La situación es compleja y también tiene que ver con la pérdida de valores, ejemplo o educación que se recibe en casa; expresó que cuando a los niños se les enseña el respeto, el valor por la vida, ayudar al prójimo y otros buenos modales, seguramente será una persona de bien, pero si se desarrollan en ambientes violentos, se corre el riesgo que eso se vuelva costumbre.



La diputada por el distrito de Santiago Tuxtla, dijo que sería lamentable utilizar el dolor o sufrimiento de las víctimas para buscar clientela electoral, la situación obliga a sumar esfuerzos, “sin duda las autoridades estatales y federales realizan su mayor esfuerzo para hacer frente a la delincuencia en Veracruz”.



Copete Zapot, confió en que al entrar en funciones los nuevos presidentes municipales, reorganicen y capaciten a las corporaciones policiacas y trabajen coordinadamente con el estado, porque como autoridades municipales también tienen responsabilidad en garantizar la seguridad de la población.



“Los presidentes municipales ya tienen una radiografía de lo que sucede en sus municipios, son el primer contacto con la ciudadanía, saben en qué zonas deben reforzar la seguridad o quien anda en malos pasos. Pero sobre todo deben tener el control de los policías, no solapar conductas ilícitas, o proceder de inmediato cuando detecten alguna irregularidad”, concluyó.





Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario