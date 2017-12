Tiburones, el equipo más débil ante la lucha por el no descenso en el Clausura 2018 Tweet El Clausura 2018 será el torneo en el que se resolverá al equipo que descenderá a la Liga de Ascenso, por lo que los equipos inmiscuidos en la quema se están armando hasta los dientes para no dejar su lugar en la Liga MX Ciudad de México - 2017-12-26 19:06:42 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-27-01:07:22 Ciudad de México Carlos Esquivel es una de las pocas incorporaciones de los Tiburones para el Clausura 2018. (Foto: @ClubTiburones) El Clausura 2018 será el torneo en el que se resolverá al equipo que descenderá a la Liga de Ascenso, por lo que los equipos inmiscuidos en la quema se están armando hasta los dientes para no dejar su lugar en la Liga MX.



Puebla y Lobos BUAP tiraron la casa por la ventana, al ser las dos escuadras que hasta el momento más jugadores han incorporado.



En la Franja, el equipo comandado por Enrique Meza pinta bien para el próximo certamen, al incorporar al goleador boliviano Alejandro Chumacero, más el peruano Anderson Santamaría, el colombiano Omar Fernández, además de haber adquirido en el draft al uruguayo Christian Tabó, a Jorge “Chatón” Enríquez, Diego Cruz y el regreso de Fernando Ruiz.



Lobos no se queda atrás porque Rafael Puente del Río ya incorporó a su escuadra al peruano Irven Ávila, al ecuatoriano Gabriel Cortez, más el experimentado defensa Facundo Erpen y al delantero Jerónimo Amione; a Manuel Pérez, procedente del América, además de Luis Márquez e Irving Zurita. El conjunto de la BUAP todavía busca cerrar dos refuerzos más del extranjero.



El que menos se ha reforzado hasta el momento es Veracruz, al tener problemas económicos. Sin embargo, ya incorporó a Guillermo Vázquez como su nuevo DT, además del brasileño Alan Santos, al veterano Carlos Esquivel y a Jesús Lara.



Gallos tampoco ha adquirido tantos futbolistas, pero todos los que incorporó son experimentados, ya que tanto Diego Novaretti, Miguel Samudio y Edson Puch, tienen calidad probada en la Liga MX, por lo que bajo las órdenes de Luis Fernando Tena, Querétaro busca evitar la mayor cantidad de problemas posibles.



Atlas ya se aseguró al portero chileno Christopher Toselli, más el delantero peruano Alexi Gómez, a la espera de cerrar la contratación del chileno Ángelo Henríquez, en tanto que Santos, para alejarse lo más que pueda de esa batalla, adquirió a Gerardo Alcoba, Jefferson Cuero, al Gallito Vázquez y a Jesús Isijara, además del regreso del chileno Bryan Rabello.















http://www.mediotiempo.com/futbol/2017/12/26/veracruz-el-rival-mas-debil-en-la-lucha-por-el-no-descenso Facebook

Deja tu comentario