En Carranza comerciante atrapa a ladrón y autoridades no devuelven lo robado

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-12-27-01:02:28 Jesús Carranza Comerciante atrapó a uno de los ladrones de su local y al parecer la autoridad lo dejó libre. Tampoco ha recuperado sus pertenencias

Ante la omisión de auxilio por parte de las autoridades policíacas de Jesús Carranza, un comerciante del mercado Fernando López Arias, de la cabecera municipal, atrapó a un joven quien momentos antes en complicidad de otras personas le robó mercancía; hasta este martes el agraviado no había podido recuperar su mercancía y las autoridades presuntamente dejaron libre al presunto infractor.



Fuentes dignas de crédito indican que el robo ocurrió este lunes navideño, el agraviado al percatarse que su local había sido abierto de manera ilegal, dio parte a la Policía Municipal y a la Policía Ministerial, pero al no recibir respuesta, se dio a la tarea de buscar a los ladrones apoyado por otros habitantes.



Cerca de la estación del Ferrocarril, logró detener a uno de los infractores quien aun traía parte de lo robado y se lo entregó a la Policía Municipal.



Los demás ladrones fueron identificados como jóvenes de Suchilapan y Palo Dulce.

Hasta el momento las autoridades no le han dado informes sobre el detenido y tampoco ha recuperado su mercancía, entre juguetes, grabadoras, etc.