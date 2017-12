Reforma Energética afecta el bolsillo de los mexicanos: García Trujeque

A decir del líder de los electricistas en Orizaba Víctor García Trujeque conforme avanza el tiempo la Reforma Energética está afectando el bolsillo de los mexicanos ya que indicaron que bajaría la luz y la gasolina y no es así.



Por otro lado en lo que respecta a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), señaló que la CTM en Veracruz está muy fuerte y fortalecida, ya que en días pasados realizó su consejo al cual asistieron los secretarios generales estatales cosa que no se veía desde hace mucho tiempo.