Ratifican jubilados del IPE exigencia de crear fiscalía especial

El presidente de la Unión Democrática de Jubilados y Pensionados A.C., en la zona Córdoba-Orizaba Jesús Arenzano Mendoza, dio a conocer que ratificaron la solicitud que hicieran para la creación de una comisión especial para investigar el saqueo del IPE, dado que la Fiscalía del Estado no ha dado resultados.



Jesús Arenzano Mendoza presidente de la Unión de Jubilados y Pensionados A.C. en la zona Córdoba-Orizaba manifestó que sigue en pie la propuesta para crear una comisión especial para la investigación del saqueo del IPE ya que la fiscalía general no ha dado resultados en todos estos años, por lo que piden que se cree una fiscalía especial la cual este dedicada especialmente a la investigación del saqueo del IPE, Arenzano Mendoza dejo en claro que esto no se trata de una venganza por parte de los jubilados y pensionados ni saber cómo se llama el responsable ya que lo único que buscan es terminar con la impunidad que es la madre de la corrupción en este país.



Finalmente el representante de jubilados y pensionados asevero que la situación del IPE sigue siendo muy complicada y agregó que si se ha dado un ligero cambio, ya que al menos les han pagado puntualmente pero además, ha crecido con la inversión de los fondos que llegan a los más de mil millones de pesos; a pesar de esto la economía del IPE sigue siendo muy complicada.