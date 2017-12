En Xalapa, las obras son las que hablan: Américo Zúñiga

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-22:06:16 Xalapa El alcalde capitalino entregó la segunda etapa de la pavimentación asfáltica de la calle Francisco Villa, en la Congregación de El Castillo

En Xalapa las obras son las que hablan, aquí están los hechos y los resultados, aseguró el alcalde Américo Zúñiga Martínez a vecinos de la calle Francisco Villa, de la Congregación El Castillo, a quienes hoy les entregó más de dos mil metros cuadrados de pavimento asfáltico.



Acompañado de la regidora Ana Karina Platas Córdoba y los regidores Rogelio Jesús Álvarez Arroyo y Lino Jiménez Gómez, dijo que su administración realizó una inversión histórica, que no tiene precedentes en la historia del municipio, para todas las Congregaciones.



“Aquí en El Castillo impulsamos importantes obras para beneficio de miles de familias, entre ellas la rehabilitación de la carretera de Xalapa a la 6 de enero, el rescate de los cuerpos de agua de las lagunas de El castillo y Casa Blanca, la construcción de la carretera a Las Cruces, la construcción de canchas y gimnasios al aire libre”.



También habló de los muchos apoyos para las escuelas de esta zona, a través del programa #AlcaldeEnTuEscuela y de la entrega de más de mil tinacos para las familias de las Congregaciones y de las distintas localidades de esta zona.



Además reconoció que su administración deja encaminadas las gestiones para la siguiente administración, del acuerdo con las autoridades y los ejidatarios para la construcción del Eje Oriente tan necesario para Xalapa y la región por ser un proyecto de gran beneficio.



Por su parte, el Agente Municipal de El Castillo, Juan Gabriel Hernández Baizabal, agradeció al alcalde Américo Zúñiga por apoyar a las familias de esta zona de Xalapa y por haber realizado una inversión histórica durante los últimos cuatro años en El Castillo, “lo cual no pudo ser posible sin la voluntad de un alcalde humano y cercano”.



Gilberto Córdoba Espinosa, Presidente del Comité de Contraloría Social, dijo que esta pavimentación es un sueño que se hizo realidad, “porque en mi caso, tuve que esperar más de 40 años para poder caminar en este asfalto. Sin ustedes no se hubiera hecho realidad este sueño. Es una obra que se agradece de todo corazón”.



La construcción con pavimento asfáltico de la segunda etapa de la calle Francisco Villa, entre el puente existente y el Andador Girasol, involucró más de dos mil metros cuadrados de pavimento asfáltico, que comprenden 279 metros de longitud, 410 metros de banquetas y 400 metros de guarniciones, así como la introducción de 76 metros de drenaje sanitario.



El costo de esta nueva vialidad requirió la inversión de 2.7 millones de pesos provenientes del Fondo de aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (FISM- RAMO33) Ejercicio 2017.