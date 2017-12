Próxima alcaldía de Coatza deberá concluir obras

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-12-24-20:08:46 Coatzacoalcos De no estar listas las obras de reparación que se prevé inaugurarse a más tardar la semana entrante, la nueva comuna del alcalde electo, Víctor Carranza, deberá darle seguimiento. De no estar listas las obras de reparación que se prevé inaugurar a más tardar la semana entrante, la nueva comuna del alcalde electo, Víctor Carranza, deberá darle seguimiento a dichos procesos, manifestó, Fernando Ramos Torres, secretario de Obras Públicas Municipal.



El proceso de ‘entrega recepción’ que se llevará a cabo el 31 del mes en curso, tiene contemplado dentro de sus procedimientos seguir con las encomiendas que deje la administración del alcalde Joaquín Caballero Rosiñol.



“De no terminarse algunas de las obras carreteras que están por entregarse esta semana, el proceso de entrega-recepción tiene dentro de sus procedimientos contemplado que cualquier obra que quede en proceso por cuestiones climáticas o técnicas, en este caso se entregan la obra en proceso y sobre todo los recursos a la comuna entrante para que salgan”, manifestó.



Por mencionar algunas de las construcciones carreteras que se tiene previsto sean inauguradas a más tardar la semana entrante, está la reparación del tramo carretero de la Avenida Abraham Zabludovsky.



“En el circuito Zabludovsky ya estamos con los últimos tramos, yo creo que nos faltan alrededor de unos 120-150 metros lineales de pavimento”, dijo.



Al mismo tiempo manifestó que, en lo que respecta a la calle 2 de mayo, ya se lograron liberar las afectaciones, puesto que había gente invadiendo el ancho del carril, pero por convenios con el Ayuntamiento se pudo tratar y finalmente ya obtuvieron el derecho de vía.



“Por lo mismo se están colocando banquetas y guarniciones en esa parte, así que estamos esperando terminar esta semana pues ya no tenemos otra, ya estamos en un 95% de avance, lo que falta es la colocación del alumbrado eléctrico”, comentó.

Por otro lado mencionó que en la calle López Mateos de la colonia Frutos de la Revolución continúan los trabajos a marchas forzadas, pues es otra obra que se espera entregar esta semana, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo permitan.



Por último, recordó la importancia de dicha infraestructura, ya que se trata de la continuación de vialidad que se hizo en el 2014, donde se pavimentaron tres cuadras y faltaron dos más para llegar a la avenida La Fragua, que lleva un pequeño puente pluvial que atraso”.